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"عبدالحميد": استمرار حملات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي

01:55 م الجمعة 01 مايو 2020
"عبدالحميد": استمرار حملات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتم

كتب - محمد عبدالناصر:

أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حملات الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، وضبط المخالفات، مستمرة، في كل المدن الجديدة، والمحافظات.

ولفتت عبدالحميد -في تصريح صحفي اليوم الجمعه- إلى أن لجان التفتيش قامت بالمرور على عدد من الوحدات، بمدينة حدائق أكتوبر، وتم ضبط عدد من المخالفات، وتحرير المحاضر للمخالفين، سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، مؤكدة أنه يتم التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

بدوره، قال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز المدينة، ممثلاً في إدارات الأمن والتنمية والأحياء وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات المتمثلة في (مصنع وعربات لنقل الطوب بدون تراخيص)، كما تم غلق بعض الوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار منع المخالفات والإشغالات في مهدها، وتطبيق القانون بكل حسم، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب أي مخالفة.

مي عبدالحميد حملات الضبطية القضائية مخالفات الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري وحدات الإسكان الاجتماعي

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