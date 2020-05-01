"سادس شهداء كورونا".. نقابة الأطباء تنعي وكيل طب قصر العيني
كتب - أحمد جمعة:
نعت نقابة الأطباء، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الساكت أصبح "سادس شهيد من الأطباء في معركة الحرب على الوباء".
كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد -19".
وقال الخشت عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس".
وأضاف: "نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة".
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