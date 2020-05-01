الثقافة: إدراج منازل شهداء الجيش والشرطة ضمن مشروع "عاش هنا"

كتب - محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، إدراج مقرات إقامة أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع لوحات عاش هنا الذي ينفذه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لتروى وتوثق قصص حياتهم.

وقالت وزيرة الثقافة -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن تركيب لوحات مشروع (عاش هنا) على المبانى التى أقامها أبناء مصر ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن يأتي على طريق تخليد العظماء.

وأضافت أن مسيرتهم ستظل نبراسا للأجيال القادمة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ، وأن توثيق الأماكن التي شهدت حياتهم يعكس فخر الوطن بهؤلاء الأبطال.

يذكر أن لوحات مشروع عاش هنا التى تم تخصيصها لأبطال القوات المسلحة والشرطة نفذتها وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشملت مجموعة من الأبطال منهم الفريق أول عبدالمنعم رياض، الفريق أول كمال الدين حسن على، الفريق محمد سعيد الماحى، اللواء أركان حرب منير أحمد محمد شاش وغيرهم من الأبطال.