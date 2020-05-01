"التعليم العالي" تنعي وكيل طب قصر العيني

كتبت - داليا شبل:

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، تأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي يدعون المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.