أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"التعليم العالي" تنعي وكيل طب قصر العيني

12:25 م الجمعة 01 مايو 2020
"التعليم العالي" تنعي وكيل طب قصر العيني

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت - داليا شبل:

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، تأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي يدعون المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

خالد عبد الغفار التعليم العالي وكيل طب القصر العيني هشام الساكت فيروس كورونا

الخبر التالى:

عبر الفيديو كونفرانس.. العصار يبحث مع وزير الصناعة البيلاروسي التعاون المشترك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر: "محور التنمية وقاعدة الإنتاج"