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اليوم.. 4 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من 3 دول

12:20 م الجمعة 01 مايو 2020
اليوم.. 4 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من 3 دول

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، 4 رحلات استثنائية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وأوكرانيا؛ لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير رحلتين الأولى إلى واشنطن والثانية إلى موسكو، بينما تسير "إير كايرو" رحلتين إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعود الرحلات الاستثنائية إلى مطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

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