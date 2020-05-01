"قومي حقوق الإنسان": الأعمال الإرهابية موجهة ضد الشعب المصري كله

كتب- محمد نصار:

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، عن عميق إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع مساء أمس بجنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور البطولي والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة في الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن ومحاربة الارهاب.

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وأيا كانت أغراضه حيث أنه يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية ويشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقاً أساسياً من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار.

وشدد المجلس، على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإرهابية التي باتت تشكل جريمة منظمة عابرة للحدود تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.

وأكد رئيس المجلس، أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري كله وعلي ثقة ان هذه الإعمال الجبانة تزيد الشعب المصري إصرارا وعزيمة للاصطفاف خلف قيادته لمواجهة الإرهاب ودحره واجتثاثه من جذوره ، وأن هذه المحاولات لن تثني عن المضي في طريق النهوض والتقدم.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة في شهداء الواجب الوطني لأسرهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين