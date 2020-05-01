محافظ القاهرة يشيد بجهود "تحيا مصر" في دعم الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة



كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجهود صندوق "تحيا مصر" الذي يعمل على تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة في ظل فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة في الفعالية التي أقامها صندوق "تحيا مصر" صباح اليوم لتوزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحافظا الجيزة والقليبوبية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مساهمات كافة فئات الشعب المصري في صندوق تحيا مصر تأتي في إطار ثقة المواطنين الكبيرة فيما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات إلى المستحقين بمختلف المحافظات.

وأكد عبدالعال، دعم المحافظة وتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لكل مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يشاركون الدولة في مواجهة الأزمة الراهنة بما يخدم المواطن.

وذكر محافظ القاهرة، أن هذه الفاعلية تأتى ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا التى تأثرت بالأزمة التى سببها فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن صندوق "تحيا مصر" قدم ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طنا لحوم دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا بأحياء القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تسليم الجمعيات الأهلية العاملة بمحافظة القاهرة الدعم المقدم من الصندوق لتوزيعه على المستحقين .