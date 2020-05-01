الأحد.. "الثقافة" تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب - محمد عاطف:

تحتفل وزارة الثقافة، بعد غد الأحد، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذلك ضمن برنامج فعاليات الأجندة الرقمية خلال الشهر المعظم حيث تبث على قناتها باليوتيوب الفيلم الوثائقى الكيلو 19 من إنتاج المركز القومى للسينما.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن الفيلم يروى إحدى قصص بطولات معركة الكرامة عام 73 من خلال مشاهد حقيقية تتناول تفاصيل سقوط حصن لاهتزانيت الإسرائيلى فى زمن قياسى بعد مرور ساعة واحدة من بداية الحرب والذى يعد أول حصون خط بارليف وأقواها وسيطرة بواسل قوات اللواء 30 مشاة على منطقة الكيلو 19 وعزلها من جميع الجهات قبل بدء الهجوم الرئيسي.

كما تذاع احتفالية غنائية فى حب مصر من إنتاج دار الأوبرا وتتضمن باقة من الأعمال الوطنية الشهيرة بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة محمد الحلو ، احمد عفت ، مى فاروق ، ايمان عبد الغنى ، هانى عامر ، رحاب مطاوع سماح عباس ، كورال أطفال الأوبرا إلى جانب فاصل للموسيقار عمر خيرت والمطربة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو ناير ناجى ، ويسبقها فيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر المجيدة.

كما اتاحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت من خلال دار الكتب والوثائق القومية مجموعة نادرة من كنوز الوثائق التاريخية عن انتصارات حرب اكتوبر وما تبعها من إجراءات وقرارات تكريماً لأبطالها إلى جانب ملف آخر عن النصر العظيم فى الإصدارات الصحفية.

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