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"الزراعة" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

12:02 م الجمعة 01 مايو 2020
"الزراعة" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

إزالة تعديات على بحيرة المنزلة

كتب - أحمد مسعد:

أزالت الهيئة العامة للثروة السمكية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، التعديات على بحيرة المنزلة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وإزالة التعديات على البحيرات المصرية.

وقال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية - في بيان اليوم - إنه تم إزالة 230 حوض أسماك مخالف، وإزالة 960 متر غزل تحاويط .. مشيرا إلى أنه شارك في أعمال الإزالة 71 حفارا.

وأضاف أن أعمال التطهير وإزالة التعديات مازالت مستمرة بجزيرة العزبي (بالدقهلية)، حيث تم إزالة الحوش بالكامل ليصل إجمالي عدد الأحواض التي إزالتها 372 حوضا وحوالي 1750 متر تحاويط.

وشارك في أعمال الإزالة الأجهزة المحلية بمحافظة الدقهلية، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

تعديات البحيرات بحيرة المنزلة إزالة تعديات

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