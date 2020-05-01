وفاة وكيل طب قصر العيني تأثرًا بإصابته بكورونا.. والخشت: "قيادة بارزة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤن المجتمع وخدمة البيئة، تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال الخشت عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس".

وأضاف: "نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة".

وفي 19 أبريل الجاري، أعلنت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إصابة "الساكت" بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حينها: "لا نعلم مصدر العدوى حتى الآن، والأعراض ظاهرة عليه منذ أيام ولم يكن يتخيل أنه مصاب ب كورونا"، موضحة أن وكيل كلية الطب تم عزله في مستشفى عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.