أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وفاة وكيل طب قصر العيني تأثرًا بإصابته بكورونا.. والخشت: "قيادة بارزة"

10:53 ص الجمعة 01 مايو 2020
وفاة وكيل طب قصر العيني تأثرًا بإصابته بكورونا.. والخشت: "قيادة بارزة"

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤن المجتمع وخدمة البيئة، تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال الخشت عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس".

وأضاف: "نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة".

وفي 19 أبريل الجاري، أعلنت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إصابة "الساكت" بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حينها: "لا نعلم مصدر العدوى حتى الآن، والأعراض ظاهرة عليه منذ أيام ولم يكن يتخيل أنه مصاب ب كورونا"، موضحة أن وكيل كلية الطب تم عزله في مستشفى عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.

فيروس كورونا هشام الساكت وكيل طب قصر العيني عثمان الخشت

الخبر التالى:

الحكومة ترد على أنباء سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بداية من اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة وكيل طب قصر العيني تأثرًا بإصابته بكورونا.. والخشت: "قيادة بارزة"