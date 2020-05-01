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الحكومة تكشف نسبة الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

10:33 ص الجمعة 01 مايو 2020
الحكومة تكشف نسبة الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

وزارة المالية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أي من قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021، مُوضحةً أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة 14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% في نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لخدمة المواطنين (16408).​

وزارة المالية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قطاع الصحة قطاع التعليم

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