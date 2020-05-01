نقيب المحامين: لن نقبل حالة واحدة من حملة الدبلومات في التعليم المفتوح بالنقابة
كتب- مصطفى علي:
أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه لن يقبل حالة واحدة من حملة الدبلومات في التعليم المفتوح، وأن كل من قبلوا حصلوا على الثانوية العامة قبل الحصول على إجازة الحقوق.
وأضاف عطية، في بيان، اليوم الجمعة، أن الحالة الوحيدة التي دار حولها الجدل هي حالة متقدم حصل على بكالوريوس التجارة وهو أعلى من الثانوية العامة قبل الحصوص على إجازة الحقوق، ويؤكد مجددا أنه لا مجال على الإطلاق لقبول حملة الدبلومات.
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