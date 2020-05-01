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وزير الطيران: العمليات الإرهابية لن تزعزع استقرار الدولة

09:32 ص الجمعة 01 مايو 2020
وزير الطيران: العمليات الإرهابية لن تزعزع استقرار الدولة

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

كتب- محمد عبيد:

قدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب الوزير، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، خالص التعازي والمواساة للمؤسسة العسكرية وأسر شهداء القوات المسلحة الذين فاضت أرواحهم الطاهرة وهم يدافعون عن وطنهم بجنوب مدينة بئر العبد، داعيا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء .

وأكد وزير الطيران، في بيان، اليوم الجمعة، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزعزع استقرار الدولة المصرية بل ستكون الدافع نحو المي قدمًا في استكمال مسيرة بناء وطننا الغالي وستزيد من توحيد الصف لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم .

وأضاف: ما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وبطولات كبيرة ستخلد في ذاكرة جميع أطياف الشعب المصري وتظل مصر دائمًا في أمان وتقدم وازدهار.

الإرهاب شهداء سيناء هجوم بئر العبد محمد منار

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