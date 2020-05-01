أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"مستقبل وطن" يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد

05:00 ص الجمعة 01 مايو 2020
"مستقبل وطن" يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد

رئيس حزب مستقبل وطن

كتب - ميرا إبراهيم:

أدان حزب "مستقبل وطن" الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونعى الحزب بكامل قياداته وأعضائه وهيئاته، شهداء القوات المسلحة فى حادث مدينة بئر العبد الإرهابي، الذين سقطوا جراء الاستهداف الإرهابي.

وأشار الحزب إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري وتماسكه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.

وأكد الحزب على أن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

كما أكد على دعمه القوات المسلحة والشرطة المصرية في استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​

حزب مستقبل وطن حادث إرهابي بئر العبد شهداء القوات المسلحة شمال سيناء

الخبر التالى:

"المصريين الأحرار" ينعي شهداء القوات المسلحة في حادث بئر العبد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان