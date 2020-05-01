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رئيس القطاع الديني بالأوقاف: حادث سيناء دليل خسة مرتكبيه

03:00 ص الجمعة 01 مايو 2020
رئيس القطاع الديني بالأوقاف: حادث سيناء دليل خسة مرتكبيه

الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني

كتب - محمود مصطفى:

نعى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس الخميس، بعد انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

قال طايع، في بيان، إن الشعب المصري يثق في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن هذه الأفعال الإرهابية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من الإنسانية، وعدم مراعاتهم حرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل.

وأكد طايع على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة والقوات المسلحة والشرطة فى المواجهة المستمرة لهذا العدو الغاشم، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.​

القطاع الديني انفجار عبوة ناسفة حادث سيناء القوات المسلحة بئر العبد

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