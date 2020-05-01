لم تراع حرمة رمضان.. "المصريين بالخارج" ينعي شهداء مصر الصائمين بشمال سيناء

كتب - يوسف عفيفي:

أدان الاتحاد العام للمصريين في الخارج الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حاجزًا عسكريًا في مدينة بئر العبد شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل ضابط وصف ضابط وعددًا من جنود القوات المسلحة المصرية.

ونعى الاتحاد، في بيان، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الصائمين في حادث بئر العبد الإرهابي الذي راح ضحيته ١٠ شهداء.

وتوجه عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد، بخالص التعازي للقوات المسلحة وأسر الشهداء، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وأكد حنفي أن القوى الظلامية لم تراع حرمة شهر رمضان الكريم ونفذت جريمتها، بما يؤكد تجرد هذه الجماعات من كل معاني الإنسانية.

وقال: "الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تزيدنا إلا قوة في اقتلاع الإرهاب من جذوره واستمرار عمليات التعمير والبناء".

وطالب حنفي الشعب المصري بالاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر كما انتصرت في مثل هذه الأيام وحررت سيناء من المحتلين ستنجح في اقتلاع جذور الإرهاب الأسود.

وقال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن قواتنا المسلحة الباسلة تشن حربًا شرسة ضد قوى الشر الحاقده وضد ميليشيات الإرهاب الحقيرة التي تتخذ من الدين غطاءً لتنفيذ مخططهم الإرهابي الوضيع.

وأضاف سليم، أن دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هكذا إنما القصاص من الخونه سيكون بإبادتهم إما عاجلاً أو أجلاً.

وشدد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على ضرورة معاقبة كل من يدعم الإرهاب سواء أفرادًا أو منظمات أو دول يملأ قلب قادتها حقدًا تجاه مصر التي لم ترضخ لمخططات ما أسموه بالربيع العربي، داعيًا إلى تكاتف أبناء الوطن في الخارج لمواجهة التحديات التي يشهدها الوطن.​