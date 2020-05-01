تبدأ الأحد.. التعليم تحدد مواعيد التصحيح لامتحانات ثانية ثانوي

كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الثاني الثانوي.

وجاء جدول التصحيح الإلكتروني لامتحانات ثانية ثانوي التي انطلقت اليوم، كالتالي:

يبدأ تصحيح امتحان اللغة العربية، يوم الأحد الموافق 3 مايو وحتي الأربعاء 6 مايو، ويليه امتحان اللغة الأجنبية الأولى التي يؤديها الطلاب يوم الأحد 3 مايو، ويبدأ تصحيحها يوم الثلاثاء 5 مايو وينتهي الأحد 10 مايو.

ويبدأ تصحيح مادتي الفلسفة والأحياء يوم الخميس الموافق 7 مايو وينتهي الثلاثاء 12 مايو، ويليهم اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 10 مايو وينتهي التصحيح 13 مايو.

بينما يبدأ الرياضيات 1 يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو وتنتهي الأحد 17 مايو فيما تصحيح مادتي الفيزياء والتاريخ، فيبدأ يوم الخميس 14 مايو وينتهي الثلاثاء الموافق 19 مايو.

ويبدأ تصحيح مادتي الرياضيات 2 وعلم النفس يوم الﻻحد الموافق 17 مايو وينتهي الأربعاء 20 مايو، وتختتم أعمال التصحيح بمادتي الكيمياء والجغرافيا والتي يبدأ تصحيحهم يوم الثلاثاء 19 مايو وينتهي الأحد 24 مايو.​