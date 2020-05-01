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محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار جزئي بكوبري ميدان الساعة

01:14 ص الجمعة 01 مايو 2020
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار جزئي بكوبري ميدان الساعة

انهيار جزئي بكوبري ميدان الساعة

كتب - محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة انهيار شدة إحدى كمرات كوبري ميدان الساعة، أثناء العمل به، وذلك نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة بفعل تسرب مياه من أحد خطوط الصرف الصحي، دون حدوث خسائر بشرية بالموقع.

قالت المحافظة، في بيان: "تم اليوم الخميس الساعة الخامسة والربع مساءً انهيار الشدة الخاصة بإحدى كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدة".

وأضافت: "تشير التحاليل المبدئية إلى أن هبوط الأرض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحي المارة بالقرب من موقع الشدة ولم تحدث أي خسائر في العاملين الموجودين بالموقع".

جرى نقل 3 من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وغادروا عائدين إلى موقع المشروع.

كما قامت الشركة المنفذة للكوبري برفع الشدة المنهارة وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع، وإنهاء المشروع طبقًا للتوقيت المخطط.​

انهيار جزئي كوبري ميدان الساعة خطوط الصرف الصحي تسرب مياه

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