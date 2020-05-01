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نقابة الإعلاميين تنعي شهداء الوطن من أبناء قواتنا المسلحة

12:18 ص الجمعة 01 مايو 2020
نقابة الإعلاميين تنعي شهداء الوطن من أبناء قواتنا المسلحة

الدكتور طارق سعدة

كتب - مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في مدينة بئر العبد جنوب سيناء.

وأكد نقيب الإعلاميين في بيان له، أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارا وعزيمة على اجتثاث تلك العناصر الاجرامية وتطهير أرض الفيروز من الجماعات التكفيرية.

وطالب طارق سعدة كافة القوي السياسية وأبناء الوطن للتكاتف والاصطفاف لدعم قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

ودعا نقيب الإعلاميين، المولي عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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مجلس نقابة الإعلاميين طارق سعدة مدينة بئر العبد القوات المسلحة الأرهاب

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