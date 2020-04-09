طبيب بكندا: أمران يبشران بقرب انتهاء كورونا.. وعقار يعطي نتائج مذهلة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور ماجد الريس طبيب القلب والرعاية المركزة بكندا، ومدير مستشفى سانت ريتا، عن تطورين مهمين بخصوص فيروس كورونا المستجد. وقال في رسالة طمأنة بعث بها لمصر إن عقار هيدروكس كرولوكين، الدواء الخاص بالملاريا، يعطي نتائج مذهلة للشفاء من الفيروس، رغم أن نتائجه لم تكن مبشرة لهذا الحد في البداية.

وأوضح "الريس" وهو طبيب مصري يعمل في كندا: نتائج العقار قاربت من 100%، والمرضى يتركون أجهزة التنفس الصناعي، وأصبحنا نرى كثيرًا منهم يتعافون.

واعتبر مدير مستشفى سانت ريتا، أن العقار خطوة طيبة للسيطرة على الموقف، ونتوقع أن يكون بداية للسيطرة على الفيروس، وخلال شهر أو أكثر سيتم القضاء بالكامل على فيروس كورونا في العالم.

وأشار إلى أن عقار "هيدروكس كرولوكين"، ينتج في كل البلاد ورخيص الثمن، لكن مشكلته تكمن في أضراره الجانبية الكثيرة لكن حال استعماله تحت إشراف طبي لن يحدث أي أضرار ويتم تناوله لمدة ما بين 4- 5 أيام، قائلا: "هناك مرضى ينزع عنهم أجهزة التنفس الصناعي في اليوم الثاني لتناول العلاج".

وتابع: "النقطة الثانية الإيجابية أن هناك نتائج ظهرت منذ يومين خلال تشريح الجثث في إيطاليا بسبب كورونا، واكتشف الأطباء أمورا لم تظهر من قبل خاصة بالعلاج، وهي أن الفيروس لا يسبب ما يسمى "أي أر دي أس" ، والمريض لا يموت بسبب الفشل في التنفس، وإنما يرجع لسبب آخر لم يعرف بعد.

وأوضح: فيروس كورونا يسبب زيادة في لزوجة الدم والتجلط، ويؤدي إلى جلطات صغيرة في الرئة وفشل في التنفس وعند استخدام أدوية مزيبات للجلطات تحسن الموقف بشكل كبير.

وقال: معروف أن مريض "أي أر دي أس" عند وضعه على جهاز التنفس الصناعي، خصوصا كبار السن نادرًا ما يشفى، أما الجلطات خصوصا الصغيرة فيسهل السيطرة عليها عند عمل مزيبات جلطات، واﻷمر يسير في تحسن.

وتابع: "رغم تعب الأطباء وإصابة الكثيرين منهم وجلوسهم في بيوتهم، لكن أول مرة أشعر بالراحة منذ ظهور هذا العقار، ونأمل بالسيطرة على الموقف في مصر باستخدام كرولوكين"، مضيفا:" ربنا يسهل وتصبح النتائج إيجابية ويتم السيطرة على الفيروس على الأقل حتى ظهور المصل غير المتوقع حاليًا".

وتوقع الدكتور ماجد الريس، السيطرة على فيروس كورونا على نهاية مايو