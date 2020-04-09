غير مطروح.. وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في أسعار الشرائح الفترة الحالية
كتب - محمد صلاح:
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه توجد أي مقترحات خلال الفترة الحالية، تتعلق بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بشكل عام، مضيفا :"هذا غير مطروح تماما خلال هذه الفترة".
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لمصراوى، أن المرحلة الحالية تتطلب منا عدم تداول أي معلومات أو أخبار غير حقيقية، مشددا على أن هناك خطوات سيتم إعلانها بمنتهى الصراحة بعد اتخاذها بشكل مباشر، والهدف منها تخفيف الأعباء التى يعانى منها المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تنفيذ أكبر خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع في تاريخها، لتكون الشبكة الكهربائية مؤهلة لاستيعاب كافة القدرات الإنتاجية المختلفة من الطاقة الكهربائية.
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