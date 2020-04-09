المقاولون العرب: تطبيق تعليمات الرئيس بحسم في كافة المشروعات

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأحد مواقع العمل اليوم و تعليماته بضرورة ارتداء العاملين للواقي الطبي للوجه "الكمامات" من أجل سلامتهم، سيتم تطبيقها فورا وبحسم بكافة مشروعات الشركة، مع استمرار باقي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة طبقا للتعليمات التنظيمية الصادرة داخل الشركة.

وأكد صلاح في بيان له الخميس، أن الشركة ستطبق تعليمات ضرورة ارتداء واقي الوجه بكل شدة و حسم و لن يتم السماح لأى فرد بالدخول إلى مواقع العمل بالمشروعات المختلفة دون ارتداء واقي الوجه، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات ضد المسئولين عن إجراءات السلامة داخل هذا المشروع، وعلى كل من يسمح للعاملين بالدخول الى المواقع دون استخدام الكمامات.

وأشار رئيس المقاولون العرب، إلى أنه نقل لكافة المسئولين بالشركة أهمية التطبيق الحازم و الجاد في تطبيق تلك الإجراءات و عدم التهاون إطلاقا في ارتداء مهمات السلامة للعاملين و منها الكمامات و كافة الإجراءات اللازمة لسلامة العامل، والتى تأتي على رأس الأولويات للقيادة السياسية، و تقوم بتنفيذها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة.

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