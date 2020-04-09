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تفاصيل إصابة ممرض في معهد القلب بفيروس كورونا

09:35 م الخميس 09 أبريل 2020
تفاصيل إصابة ممرض في معهد القلب بفيروس كورونا

صلاح يكشف تفاصيل إصابة ممرض بكورونا في معهد القلب

كتب - أحمد جمعة:

زار الدكتور محمد صلاح زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس، معهد القلب القومي؛ للاطمئنان على العاملين بالمعهد من طواقم طبية وإدارية وخدمات معاونة، على إثر اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا بعد مخالطته لمريضة تواجدت في مستشفى مبرة مصر القديمة يوم 29 مارس.

وقال في بيان اليوم، إنه في 5 أبريل تم إبلاغ المعهد من مستشفى المبرة بأن المريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لاتخاذ اللازم مع المخالطين لها.

وأوضح صلاح أن المعهد اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الطاقم الذي كان مخالطًا للحالة، وعددهم 16 طبيبا وممرضا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية لمُمرض، وتم على الفور نقله لمستشفى العزل، كما تقرر العزل المنزلي لكافة الطاقم المخالط، كما تم تتبع المخالطين للمرض المصاب من الإداريين وتم رصد 24 شخصا تم أخذ مسحات منهم ومنحهم إجازة للعزل بمنازلهم لحين ظهور نتيجة المسحة.

وأضاف بأنه تم تحويل العيادة الخارجية إلى قسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتم غلق قسم الاستقبال وتعقيمه، وتعقيم المبنى بالكامل وتطهيره، إلى جانب تعقيم المكان بشكل دوري، كإجراء احترازي وزيادة طمأنينة.

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