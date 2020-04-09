نماذج مشروعات البحث للطلاب من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي

كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، إلى السنة التعليمية التالية.



وقالت الوزارة في بيان لها الخميس، إنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس، يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة بحد أقصى 5 طلاب.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية من الصف الأول إلى الصف الثالث، يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

ولفتت عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

ونوهت إلى أن كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

ولفتت إلى أن تسليم المشروع البحثي، إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

وينشر مصراوي نماذج للمشاريع للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وهي كالتالي: