أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

برلماني: الزيارات الميدانية للرئيس دليل على تعامل الدولة بحسم للتصدي لكورونا

08:34 م الخميس 09 أبريل 2020
برلماني: الزيارات الميدانية للرئيس دليل على تعامل الدولة بحسم للتصدي لكورونا

النائب سامر التلاوي

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب سامر التلاوي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتشديد على ارتداء العاملين في مختلف المشاريع القومية والعملاقة للكمامات الواقية من العدوى، قائلا إنها دليل على عدم تهاون الدولة في الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمنع تفشي وباء كورونا.

ونوه في بيان له اليوم، بتفقد الرئيس السيسي للعديد من المنشأت للإطمئنان بنفسه على أحوال العمال وعلى مدى الالتزام بالتجاوب مع الإجراءات الاحترازية من جانب الدولة في ارتداء الكمامات أثناء التواجد في مواقع العمل.

ولفت إلى أن مصر لا تزال في المنطقة الآمنة للوباء ولا تزال قادرة على السيطرة على كورونا، وإذا التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية سنهزم الوباء سريعًا وتعود الحياة الطبيعية للناس كما حدث في الصين.

وأعلن "التلاوي" عن تقديره التام للزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس السيسي، وتفقده لمواقع العمل والإنتاج والمشاريع العملاقة، وهو ما يعطي دفعة للجميع ويؤكد على أهمية استمرار العمل والانتاج وعدم تعطيل الاقتصاد لأننا نخوض معركة كبرى من أجل التنمية.

سامر التلاوي مجلس النواب السيسي الإجراءات الاحترازية إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

الصحة: 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1498833

    عدد المصابين

  • 89915

    عدد المتعافين

  • 339775

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة