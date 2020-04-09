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برلمانى: لا مجال للفساد واستغلال "كورونا" في البناء على الأراضي الزراعية

08:00 م الخميس 09 أبريل 2020
برلمانى: لا مجال للفساد واستغلال "كورونا" في البناء على الأراضي الزراعية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:
أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملاحقة المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية أو على أراضي الدولة، الذين يحاولون استغلال إنشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ مخالفاتهم.

وقال النائب، في بيان له اليوم الخميس، إنه يثمن توجيهات الرئيس بملاحقة هؤلاء المخالفين والضرب بيد من حديد والتعامل بكل حزم مع هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها مشددًا على أنه لا مجال للفساد أو المجاملة في هذه القضايا الحيوية.

واشاد بحملات المداهمة التي انطلقت في نحو 15 محافظة هي، المنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج لملاحقة هذه المخالفات وضبط أصحابها.

مجلس النواب معتز محمد محمود فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا الأراضي الزراعية

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