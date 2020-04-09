رئيس الوزراء يتابع آليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
06:52 م الخميس 09 أبريل 2020
كتب - محمد غايات:
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حاليًا، اجتماعا لمتابعة آليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس قد أصدر قرارًا، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر بقيمة 500 جنيه.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1560
عدد المصابين
-
305
عدد المتعافين
-
103
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1498833
عدد المصابين
-
89915
عدد المتعافين
-
339775
عدد الوفيات
إعلان