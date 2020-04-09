أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

محافظ القاهرة يطلق مبادرة لتوزيع أدوات التعقيم والمواد الغذائية على عمال النظافة

06:06 م الخميس 09 أبريل 2020
محافظ القاهرة يطلق مبادرة لتوزيع أدوات التعقيم والمواد الغذائية على عمال النظافة

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة مبادرة "عشان أهالينا "، لدعم عمال النظافة ودور رعاية الأيتام ودور المسنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان لها الخميس، أنه تم إعداد وتجهيز ألف حقيبة طبية لعمال النظافة تشتمل على 5 لترات مطهر و5 لترات كلور و12 صابونة وعلبة قفازات وعلبة كمامات لحماية عمال النظافة من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوزيع ألف حقيبة مواد غذائية عليهم تشتمل على السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عنهم بالإضافة إلى إعداد وتجهيز 500 حقيبة طبية لدور الأيتام ودور المسنين بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية دعم العمال البسطاء الذين يعملون باليومية مشيرًا إلى ضرورة تكاتف المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال ونواب الشعب وممثلي المجتمع المدني لتوفير غطاء آمن لهذه الشريحة.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى ومؤسسة صناع الخير للتنمية والرعاة المشاركين معها كالمصرف المتحد والشركة المصرية للاتصالات (وى) في المساهمة فى دعم الأسر المتعففة والعمالة الغير منتظمة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة أدوات التعقيم المواد الغذائية عمال النظافة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

بعد انفعال السيسي.. رئيس "المقاولون العرب" لمصراوي: إجراءات جديدة لحماية العمال من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1498833

    عدد المصابين

  • 89915

    عدد المتعافين

  • 339775

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد انفعال السيسي.. رئيس "المقاولون العرب": إجراءات جديدة لحماية العمال من كورونا