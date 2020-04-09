الحال واقف.. غرفة السياحة: 5 أسباب وراء تأخر مستحقات المعتمرين والشركات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسباب تأخر مستحقات الشركات المصرية والمعتمرين بعد إلغاء رحلات العمرة للموسم الحالي.

وأوضح الغمري، لمصراوي، أن الأسباب الحقيقة ترجع إلى ظروف حظر التجوال ووقف البنوك عن العمل والإجازات للموظفين وبطء الإجراءات، وشبه توقف الحياة هناك حفاظًا على سلامتهم بسبب تفشي وباء كورونا.

وأشار إلى أن الآلية -المسار الإلكتروني- التي أعلن عنها الجانب السعودي لرد المستحقات تعمل حاليًا لكن بطء العمل هناك حاليًا حالت دون ذلك، متابعا: "الحال واقف ومفيش حد بيروح هناك".

وأشار إلى أن شركات الطيران لم ترد المستحقات لشركات السياحة نظرًا لوجود حصار على الأموال، لكن في الوقت ذاته تم إعادة أموال الرحلات التي مرت مواعيدها.

وعن وجود إحصائية بالمستحقات الكاملة في الغرفة، قال الغمري: لا نملك إحصائية لهذه الأموال، مشيرًا إلى أن بعض الشركات أجلت استرداد الأموال للمعتمرين الحاجزين لحين مرور الأزمة الحالية ﻷن الشركات أغلقت بسبب كورونا.

وشدد على أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ما زال يجري مباحثات مكثفة مع الجانب السعودي لاسترداد هذه المستحقات بعد إلغاء رحلات العمرة.

وتجري الغرفة اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، بجانب مخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في أسرع وقت ممكن.​