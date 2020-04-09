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الأوقاف: 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من كورونا

04:30 م الخميس 09 أبريل 2020
الأوقاف: 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من كورونا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تحويل مبلغ 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا "رقم 2030 ببنك مصر".

وأوضحت االأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أن المساعدات تتضمن من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة بند البر، وبموجب أمر الدفع رقم Gp09952004084090 بتاريخ 12/4/2020م .

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها المجتمعي وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات. ​

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