السبت.. انطلاق برنامج "أستاذ على الهواء" لطلبة الثانوية العامة

كتب- مصطفى علي:



طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بروموهات انطلاق برنامج "أستاذ على الهواء"، والمقرر له اعتبارًا من السبت في تمام الثامنة صباحًا على شاشتي الحياة وCBC، كبرنامج تعليمي لمقررات طلاب الثانوية العامة.



وكان المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المجموعة، صرح في وقت سابق، بأن القرار سيتم تنفيذه بتخصيص الفترة من 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا على قناتي CBC والحياة العامة، وذلك لبث المحتوى التعليمي الخاص بالشهادة الثانوية في صورة شرح للمناهج فىي مختلف المواد، كما سيتم تقديم المراجعات النهائية للصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات.



وأوضح حسام صالح، أن تامر مرسي، شدد على تسخير كافة إمكانات المجموعة، لتقديم هذه البرامج فى صورة متميزة.