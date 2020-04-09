وزير التعليم: 6 عناصر لتكوين مشروع البحث للطلاب

من كل البنوك.. كيف تستفيد من خدمات الإسكان لتسهيل دفع أقساط الشقق

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عناصر تكوين المشروع البحثي للطلاب.

وقال شوقي، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، إن عناصر المشروع البحثي تتكون من (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع)، إضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

وأوضح شوقي، أن كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

وأشار إلى أن جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020 (مدة 5 أسابيع).​