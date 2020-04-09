الرقابة الإدارية: القبض على طبيبين بيطريين طلبا رشوة 700 ألف جنيه

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من مدير الإدارة البيطرية بجناكليس، وطبيب المجزر الآلي بذات الإدارة التابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة لقيامهما بابتزاز صاحب شركة خاصة تعمل في مجال منتجات الألبان وطلبهما منه مبلغ 700 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل امتناعهما عن أداء عملها والتلاعب بنتائج تحاليل عينات الدم المسحوبة بمعرفتهما من الماشية المُرباة بمزارع الشركة على خلاف الحقيقة وبما يظهر عدم سلامتها.

وتم ضبطهما حال تقاضيهما جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه ويجري حاليا التحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة المختصة.

​وقالت الهيئة إنه تم بالتنسيق مع المحافظين وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة، تنفيذ حملات مُداهمة في 15 محافظة هم (المنوفية - الدقهلية – الغربية – كفرالشيخ – دمياط – الشرقية – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية - جنوب سيناء – الجيزة – الأقصر – المنيا – قنا – سوهاج).

وأسفرت تلك الحملات، وفق بيان، اليوم الخميس، عن تنفيذ 1437 إزالة فورية على مساحات بلغت 73895 م2، و1088 فدانًا ‏من أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحالات البناء المخالف بدون ترخيص.

وثمنت هيئة الرقابة ‏الإدارية، الجهود المبذولة من المحافظين، وكافة الجهات المعنية الأخرى التي تحافظ على هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حزم، كما تناشد الهيئة المواطنين بالالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعملية البناء، ومعاونة أجهزة الدولة بالإبلاغ عن أية حالات مُخالفة يتم رصدها بمعرفتهم، وأن نحرص جميعاً على اعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.