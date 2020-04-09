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مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات مدينة القاهرة الجديدة

01:46 م الخميس 09 أبريل 2020
مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات مدينة القاهرة الجديدة

مشروع دار مصر في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وإزالة أي عقبات.

واستهل طلعت وغنيم، جولتهما، بتفقد بعض المناطق بالتجمعات (الأول - الثالث - الخامس)، كما تفقدا شارعي (التسعين الجنوبي والشمالي)، وتم التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة باستمرار حتى يتم الحفاظ على مظهر المدينة.

كما شملت الجولة، المرورعلى الأعمال الجارية بمشروعي مدرستي النيل الدولية بمنطقتي الأندلس بالتجمع الثالث والياسمين بالتجمع الأول.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن مشروع مدرسة النيل الدولية مكون من مبنى رئيسي ( بدروم + أرضي + أول + ثانِ )، ومبنيين للتعليم الأساسي ومبنى للتعليم الثانوي، بجانب مبنى امتداد المرحلة الثانوية بعدد 6 معامل، والخدمات ( مسجد + مطبخ + جيمانيزيوم + تغيير ملابس)، ومبنى المسرح والإدارة، مضيفاً أنه سبق تشغيل مبنى رياض الأطفال بعدد 8 فصول من العام الماضي.

كما شملت الجولة منطقة الأندلس ومشروع دار مصر بعدد 70 عمارة بالمرحلة الأولى، حيث تم التأكيد على مسئولى الشركات العاملة بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بالفيروس.

مشروعات القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية جمال طلعت

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