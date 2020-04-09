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قبل افتتاحه.. نقل بعض مقتنيات الإمبراطورة أوجيني لمتحف هيئة قناة السويس

11:48 ص الخميس 09 أبريل 2020
قبل افتتاحه.. نقل بعض مقتنيات الإمبراطورة أوجيني لمتحف هيئة قناة السويس

متحف هيئة قناة السويس

كتب- محمد عاطف:

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه تم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس، نقل مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بالإمبراطورة أوجيني إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبًا.

وأشافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار للاستفادة من القطع الأثرية الموجوده بالمخازن وإعادة توظيفها.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذه المقتنيات عبارة عن طقم انتريه يتكون من عدد من الكراسي والكنب، كان أعده الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الإمبراطورة أوجيني أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس ثم آلت ملكية هذا الطقم لاحقًا لأبناء الخديوي.
وأشار طلعت، إلى أن تلك القطع هي عهدة وزارة الأوقاف وكانت محفوظة في قبة أفندينا وقبة الأميرة شيوه كار.

الأمبراطورة أوجيني متحف قناة السويس

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