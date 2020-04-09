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برلماني يطالب بدراسة الأثر البيئي لاستخدام المطهرات

11:29 ص الخميس 09 أبريل 2020
برلماني يطالب بدراسة الأثر البيئي لاستخدام المطهرات

برلماني يطالب بدراسة الأثر البيئي لاستخدام المطهرا

كتب- أحمد علي:

أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم حتميًا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا.

وأشار مشهور، في بيان، اليوم الخميس، إلى ضرورة وجود دراسة للأثر البيئي لاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ووضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.

وأوضح أن منظمة الأدوية والغذاء الأمريكية حذرت بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، وأن تكون بديلًا لغسل اليدين بالماء والصابون، كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.

الأثر البيئي المطهرات فيروس كورونا

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