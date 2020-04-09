زرع الألغام وإطلاق "الهاربون"..7 معلومات عن أحدث غواصة حربية تنضم للجيش المصري

كتب- محمد سامي:



تستلم القوات البحرية رسمياً صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).



ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات على النحو التالي:

- الغواصة "طراز 209" من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم المزوده بأنظمة تحكم في إطلاق الطوربيدات

- طول غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترًا و يصل مدى عمق عمل الغواصة إلى 500 متر تحت سطح الماء.

- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري وتتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.

- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدًا.

- لديها القدرة على إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن.

- تستطيع الغواصة زرع الألغام البحرية.



ومن المقرر أن تتسلم مصر، اليوم الخميس ،الغواصة المصرية الثالثة في مدينة "كيل" الألمانية، وهي من إنتاج شركة "تيسين كروب"Thyssen Krupp الألمانية، ضمن صفقة غواصات وقعتها مصر مع ألمانيا، تضم 4 غواصات وفق بيان رسمي أصدره المتحدث العسكري.