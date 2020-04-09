للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على أماكن ومواعيد صرف منحة الـ500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، وتستمر حتى الخميس 16 أبريل الجاري.

ويمكن للعامل غير المنتظم معرفة اختياره للحصول على المنحة وكيفية صرفها كالتالي:

- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لكل شخص من العمالة غير المنتظمة بشأن اختياره ومواعيد وأماكن صرف المنحة.

- تُصرف المنحة الشهرية من مكاتب البريد وبعض البنوك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد.

- يأتي الصرف من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

- خصصت الوزارة، فيزا كارد بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية على العامل (مجانا)، لسهولة الحصول على المنحة الاستثنائية لمدة 3 أشهر.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سيقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل هذه الفيزا، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

وقالت الوزارة، إن اليوم الخميس هو أخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الموعد المذكور.