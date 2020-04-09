أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مريض و3 أفراد أمن.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب

10:15 ص الخميس 09 أبريل 2020
مريض و3 أفراد أمن.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب

مركز مجدى يعقوب لامراض القلب

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد بيان صادر عن مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان، اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون بالأمن ومريض.

وقال المركز، إنه تم عزل جميع المناطق التي وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع دقيق لجميع المخالطين.

وأشار المركز، إلى أنه أجرى فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

2

فيروس كورونا مركز مجدي يعقوب أسوان

الخبر التالى:

للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على أماكن ومواعيد صرف منحة الـ500 جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء يكشف موعد إقرار الزيادة قبل الأخيرة في الأسعار