مريض و3 أفراد أمن.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب
كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد بيان صادر عن مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان، اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون بالأمن ومريض.
وقال المركز، إنه تم عزل جميع المناطق التي وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع دقيق لجميع المخالطين.
وأشار المركز، إلى أنه أجرى فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1560
عدد المصابين
-
305
عدد المتعافين
-
103
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1.511.104
عدد المصابين
-
329.674
عدد المتعافين
-
88.331
عدد الوفيات
إعلان