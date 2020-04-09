قرار الحكومة بمد حظر التجوال أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بمد حظر تحرك المواطنين حتى 23 أبريل الجاري بنفس الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس "كورونا"، كما تناولت الصحف عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مد حظر حركة المواطنين حتى أبريل من الثامنة مساء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في خطوة تخفف من أثار حظر تحرك المواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم استمرار تطبيق حظر التحرك بالإجراءات نفسها التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس "كورونا" لأسبوعين أخرين بدءا من اليوم حتى 23 أبريل الحالي لكنه سيسري من الثامنة مساء بدلا من السابعة حتى لا يحدث زحام على وسائل النقل العامة بعدما لوحظ وجود حالة من الزحام الشديد قبل بدء موعد الحظر بساعتين .. مشيرا إلى استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية والمدارس والجامعات .

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لإعلان عدد من القرارات ودور أجهزة الدولة في مواجهة الفيروس وطالب رئيس مجلس الوزراء، المصريين جميعا باستمرار تطبيق القرارات وضرورة الالتزام الشديد خلال المرحلة المقبلة لتحجيم الفيروس حتى لا تتكرر تجارب بعض الدول التي تضررت كثيرا منها أصبحت لديها إصابات بمئات الآلاف وحالات وفاة بالآلاف .. مشيرا إلى أن التزام المواطن سيجنب مصر الكثير سيناريوهات.

وأوضح مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتقديم منحة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة وإسهام جميع المصريين في هذه المبادرة لمساعدة الأسر التي انخفضت دخلها بسبب أزمة "كورونا" وقال انطلاقا من المشاركة في هذه المبادرة قرر مجلس الوزراء اقتطاع 20 % من راتب أعضاء الحكومة لـ3 أشهر دعما لهذه الفئات ودعما لصندوق "تحيا مصر".

من جهته، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء انه سيتم السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي خلال ساعات حظر انتقال أو تحرك المواطنين، مضيفا أنه تقرر إغلاق جميع الحدائق العامه والمتنزهات والشواطئ .

كما أشارت "الأهرام" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد ترأس أمس وللمرة الثالثة عبر تقنيه الفيديو كونفرانس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لـ كورونا المستجد بإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية و نزل الشباب ، بالاضافة إلى صرف المنحة التي اقرها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

من ناحيه أخرى، ذكرت الصحيفة أن ومجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس على عدد من القرارات التي تستهدف التيسير على المواطنين في القطاعات المختلفة حيث وافق على تأجيل سداد وجدوله المديونيات والمستحقات مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر على أن يبدأ السداد من أكتوبر ٢٠٢٠.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "وزير الإسكان: تعقيم عمال العاصمة الإدارية للوقاية من كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صرح بأن بعض شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة بعدد من المواقع بدأت استخدام بوابات للتعقيم يمر من خلالها كل العاملين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأشار المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن الوزارة بادرت من خلال إمكانات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير وتعقيم جميع مواقع العمل والسكن في العاصمة الإدارية، موضحا أن هناك إجراءات احترازية ووقائية تم التشديد على شركات المقاولات بضرورة تنفيذها منها وجود مقياس للحرارة في كل المواقع.

وأكد رئيس الجهاز أن الوزارة تحافظ على سلامة وصحة العاملين وضمان فرص عمل لهم مثلما تحرص على استمرار مواقع العمل والإنتاج في عملها، موضحا أن هناك متابعة يومية لتنفيذ شركات الإجراءات الاحترازية والوقائية والموقف التنفيذي للأعمال .. مشيرا إلى أن العمل الآن يسير بوتيرة جيدة في كل المواقع.

وتحت عنوان "حجر صحي على قرية المعتمدية 14 يوما، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن محافظة الجيزة فرضت حجرا صحيا على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، بدءا من امس الأول ولمده 14 يوما حفاظا على السكان وذويهم، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة .. مشيرة إلى أن المحافظ اللواء أحمد راشد كلف بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية واتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة للأهالي شمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات حرجة إلى المستشفيات.

وعن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المقررة ولن تستبدل بأبحاث كما يدعى بعض أصحاب المصالح حيث ستبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020 على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020 .

وأوضح أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني سيدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتيازه وفي حال عدم دخول امتحان الدور الثاني يعد راسبا وسوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

وتحت عنوان "الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد في 18 سلسلة تجارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإداراة بالتنسيق مع مديريات الأمن واصلت تفعيل المرحلة الثانية عشرة من مبادره "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

أما صحيفة "الجمهورية"، فذكرت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى شائعة تقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمده شهرين.

وأوضح المركز أنه تمت إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري" و"أي فاينانس" ببعض شركات المياه في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا أو من خلال سداد بمراكز خدمه العملاء أو لمحصلي الشركة.

وناشد المركز المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمراريه تقديم الخدمة للمواطنين.

وتحت عنوان "قطاع الأعمال: زيادة إنتاج شركات الأدوية من المطهرات والكحول"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن قيام شركات الأدوية التابعة لها بزيادة الإنتاج من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توافر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبيه احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس "كورونا المستجد" وهو ما يأتي في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أوضحت أن شركات الأدوية التابعة قامت بزيادة إنتاجها من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميا في عبوات من 60 مللي إلى 4 لترات تم رفع الإنتاج إلى 75000 عبوه يوميا سعة 110- 200 مللي تركيز 70 % للاستخدام الشخصي بالإضافة إلى 20000 عبوه سعه 1 لتر.

وعن تطورات جائحة "كورونا" عالميا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "1.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم والوفيات تقترب من 85 ألفا"، أن وتيرة الأعداد المصابة بفيروس "كورونا" تتزايد حول العالم بشكل متسارع حيث وصل عدد الأشخاص الذين أعطوا نتيجة تحليل إيجابية حتى أمس ما يقارب المليون ونصف إصابة بينما بلغت حالات الشفاء منه 310 ألاف و543 حالة شفاء في ما وصلت حالات الوفاة إلى ما يقارب 85000 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت أكثر بلدان العالم تأثرا بـ "كوفيد – 19" من حيث عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف إصابة تليها إسبانيا 142 ألف حالة ثم إيطاليا بـ 136 ألفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المعركة ضد فيروس "كورونا المستجد" في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية، وحذرت حكومات دول المنطقة من الاستعجال في تخفيف الإجراءات المفروضة لردع الوباء.