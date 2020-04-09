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من كل البنوك.. كيف تستفيد من خدمات الإسكان لتسهيل دفع أقساط الشقق والأراضي؟

08:30 ص الخميس 09 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبول سداد مقدمات الحجز أو الأقساط أو أي مستحقات أخرى على الوحدات السكنية أو الأراضي، والمستحقة خلال شهر أبريل، عن طريق التحويل من أي من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.

ومع بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، توسعت ووزارة الإسكان في إتاحة الخدمات إلكترونياً، وكذلك تسهيل سداد الأقساط الشهرية للحاجزين، سواء بشكل إلكتروني أو بالإتاحة لكل البنوك.

كيف تستفيد من هذه الخدمات الجديدة؟

بالنسبة للحاصلين على وحدة سكنية أو قطعة أرض وجاء موعد استحقاق القسط الشهري عن شهر أبريل، يمكنهم التواصل مع فرع بنك التعمير والإسكان التابع له الشقة أو قطعة الأرض، للحصول على رقم الكود الخاص بالفرع.

الكود سيمكن الحاجز من إتمام عمليات التحويل من أي بنك آخر، كما تتيح بعض البنوك تحويل الأموال بشكل إلكتروني أيضًا، وبهذه الخطو ة لن تذهب للتعامل مع فروع البنوك لسداد الأقساط الشهرية.

الخدمة الثانية التي يمكن أن يستفيد منها الحاجزون أصحاب قروض التمويل العقاري، هي سداد ثمن القسط بشكل إلكتروني، عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تأتي هذه الخدمة للتشجيع على استخدام الكارت المدفوع مقدمًا.

كما يمكن استخدام محفظة البنك على الموبايل وذلك عن طريق مراجعة بيانات القسط، وبعد التأكد من صحة المعلومات يتم الموافقة على السداد من خلال إدخال الرقم التعريفي الشخصي الخاص بمحفظتك.

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