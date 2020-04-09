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نائبة تتبرع براتب 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

04:57 ص الخميس 09 أبريل 2020
نائبة تتبرع براتب 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

النائبة فايقة فهيم

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، تبرعها براتبها "مكافأة العضوية الشهرية" لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، استجابة لدعوة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لدعم ومساندة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت فهيم، في بيان: "نحن جميعًا في خدمة الوطن والوقوف بجانب الشعب والحكومة لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين".

ودعت عضو مجلس النواب، كافة المؤسسات والمجتمع المدني ورجال الأعمال وكل مقتدر، للوقوف بجانب الدولة ودعم مصر، قائلة: "لابد أن نتحمل جميعا المسئولية".

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