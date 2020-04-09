تحمل 60 مصريًا.. مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من نيجيريا

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، رحلة مصرية خاصة استثنائية، قادمة من العاصمة النيجيرية وعلى متنها 60 مصريًا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "وصلت الطائرة المصرية من أبوجا وعلى متنها 60 مصريًا من العاملين بشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في نيجيريا، وأجرت سلطات الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر، الكشف الطبي على العائدين، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة الوصول إلى أماكن للحجر الصحي والعزل بالقاهرة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وأمريكا لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​