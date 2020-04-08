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متحدث الوزراء يكشف إمكانية فرض حظر تجوال كامل يوم شم النسيم

11:19 م الأربعاء 08 أبريل 2020
متحدث الوزراء يكشف إمكانية فرض حظر تجوال كامل يوم شم النسيم

المستشار نادر سعد

كتب- محمد نصار:

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المستبعد فرض حظر التجوال الكامل يوم شم النسيم.

وقال سعد، في مداخلة لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء: "تم غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.. ومن غير المسموح للمواطنين النزول في الشوارع للاحتفال بيوم شم النسيم".

وأوضح متحدث الوزراء، أنه سيتم التعامل مع يوم مع شم النسيم مثل يوم الجمعة في قرارت الحظر، بما يشمل غلق المولات والمحلات.

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