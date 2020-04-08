مصر| إصابات كورونا تقفز لـ1560 والوفيات 103.. و1152 بمستشفى العزل (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

واصل معدل إصابات كورونا اليومي في مصر هبوطه لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيله أكبر معدل له قبل يومين.

وسجلت وزارة الصحة والسكان اليوم 110 إصابات جديدة، ليقفز إجمالي إصابات كورونا لـ1560 حالة إصابة مؤكدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة التي سجلتها مصر في أبريل فقط إلى 850 حالة، بنسبة وصلا لـ54.5% من إجمالي الإصابات التي سجلتها حتى الآن.

في حين كان إجمالي الإصابات في شهر مارس كله 709 حالات، مقابل حالة واحدة خلال 15 يوما في فبراير.

واستقر معدل الوفيات عند أعلى مستوى له لليوم الثاني على التوالي عند 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الفيروس في مصر في 14 فبراير إلى 103 وفيات.

وأعلنت الوزارة اليوم خروج 29 مصابا جديدا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات. فيما ارتفع إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ 439 حالة.

وبحسب أرقام وزارة الصحة والإسكان، لا يزال هناك 1152 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات العزل، بينهم 134 تحولت عيناتهم لسلبية وسيغادرون المستشفى بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد من شفائهم بشكل كامل.