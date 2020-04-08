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"مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء": قرارات الدولة تدعم السياحة

10:20 م الأربعاء 08 أبريل 2020
"مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء": قرارات الدولة تدعم السياحة

الدكتور عاطف عبداللطيف

كتب - يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بالإجراءات الخاصة بمساندة قطاع السياحة التي تتخذها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي.

وقال عبداللطيف، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حزمة الإجراءات لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة ورغبتها في عودتها إلى أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح أن البنك المركزي يقوم بدور مهم جدًا في مساندة السياحة من خلال إلغاء القوائم السلبية للشركات والأفراد وهذا يعني موافقة البنوك على إعادة الحياة من جديد لشركات ومنشآت بمختلف القطاعات وسياحية كانت قد توقفت عن العمل بسبب عدم وجود تمويل لإعادة التطوير والتجديد وتوفير مستلزمات التشغيل.

وأشار إلى أن قرار رفع القوائم السلبية يعني تفعيل مبادرة الـ50 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بفائدة مخفضة كون العقبة الأساسية في رفض تمويل مشروعات السياحة في الماضي هي وجود القوائم السلبية التي كانت تجعل البنوك ترفض التمويل لمن تعثر أو قام بإعادة جدولة أو تعثر لفترة ثم عاود سداد المديونيات.

وأوضح أن القطاع السياحي يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة نتيجة لما تم من إجراءات وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.

وناشد عبداللطيف، محافظ البنك المركزي، بسرعة الإعلان عن تفاصيل رفع القوائم السلبية عن الشركات وضوابطها مع مراعاة ظروف هذه الشركات لتتناسب الاليات المقررة مع ظروف هذه الشركات.

ودعا إلى خروج ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التي يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك في أسرع وقت.

كما أشار إلى وجود حالة من الارتياح لدى القطاع السياحي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

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