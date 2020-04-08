يمكن تحميله مجانَا.. الزراعة: تطبيق إلكتروني للإدارة المتكاملة للزيتون

كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج الإدارة المتكاملة للزيتون، من خلال تطبيق على أجهزة التليفون المحمول، يتم تحميله مجانًا بسهولة من خلال متجر التطبيقات جوجل الموجود على الموبايل، وذلك بهدف خدمة مزارعي الزيتون.

وقال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن البرنامج يتم من خلاله تقديم كافة أشكال الدعم الفني لمزارعي الزيتون، وإرشاد المزارعين على اتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين، أن هذا التطبيق يوفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة مزارع الزيتون، واختيار الأصناف المناسبة، ومعاملاته الزراعية المختلفة، والري والتسميد المناسب للشجرة بناء على عمرها، وطرق المكافحة، فضلًا عن الأمراض التي قد تصيب الزيتون وطرق العلاج، وكذلك التقليم، نهاية بعمليات تصنيعه، وتحقيق قيمة مضافة له.

ويحمل البرنامج على المتجر اسم "الادارة المتكاملة للزيتون"، ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي: