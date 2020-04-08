جامعة الأزهر تسير طواقم طبية لمستشفيات العجوزة وزايد لمواجهة فيروس كورونا

كتب- محمود مصطفى:

أوفدت مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكل من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة من أساتذة كليات الطب.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن الطواقم الطبية المتخصصة شملت عدة تخصصات وهي التخدير والعناية المركزة والأمراض الصدرية والأمراض المعدية، وأمراض الباطنة، إضافة إلى تخصصات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأكد المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، وفق بيان، أن تسيير هذه الطواقم الطبية يأتي دعما لكافة مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وتحقيقا لرسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية.

وشدد على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيدًا برؤية القيادة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا، وحرصها دائما على دعم وتطوير المنظومة الطبية؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.