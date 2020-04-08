بنسبة 98.5%.. التعليم: 580 ألف طالب بأولى ثانوي أدوا امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

كتب- أسامة علي:

أدى طلبة الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًأ عبر منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

ونجح 580 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألفًا بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدِ واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.

ويعد هذا الامتحان تدريبًا للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

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