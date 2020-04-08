الدلتا للسكر: استلام 650 ألف طن بنجر من المزارعين

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مصانع الشركة بمحافظة كفرالشيخ للاطمئنان على سير العمل، والتواجد مع العاملين أمام خطوط الإنتاج على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، لرفع الروح المعنوية لدى العاملين مع توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل.

وأكد أبواليزيد، خلال الجولة، استمرار استلام محصول بنجر السكر من المزارعين وفق جداول منظمة منعًا للتكدس وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية صادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين باستمرار إنتاج السكر المحلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقت.

وأضاف أبواليزيد: "يجري استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة منعًا للتكدس وتم استلام ما يقرب من 650 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 90 ألف طن سكر أبيض سائب حتى الآن لتوفيره للمواطنين، بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من المولاس ولُب البنجر الذي يستخدم في صناعة الأعلاف"، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر كما أنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر‪.

وأكد أن الشركة تواصل العمل فترتين صباحًا ومساءً على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلي من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وسط اتخاذ الشركة كافة التدابير اللازمة لوقاية العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد‪.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجه بتوفير كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفي لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، وأن القيادة السياسية وجهت باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية.

وأوضح الوزير، أنه يجري زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المنتجات، لافتًا إلى استمرار عمل مصانع الأغذية ومنها مصانع إنتاج السكر بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك‪.